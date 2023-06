Kto i za jakie pieniądze chciał Azoty sprzedać rosyjskiemu oligarsze?

W ogóle rozwaliło mnie w tym poście to, że ludzie wykłócają się o to, że Tusk CHCIAŁ sprzedać, zapominając, że nie sprzedał, tylko sprzedał to Morawiecki, ale nie ma znaczenia kto to sprzedał, najważniejsze dla wykopów jest to kto CHCIAŁ to zrobić, chęci są tutaj ponad czyny XDDDDD