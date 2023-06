Uspokajam! Zrobią bazę pytań na LEW to będzie niemal 100% zdawalności i wtedy rząd odtrąbi sukces. Nawet języka nie będzie trzeba umieć. Zresztą podobna sytuacja już istnieje - baza pytań na LEK (Lekarski Egzamin Końcowy), czyli każdy student medycyny po studiach bez wysiłku staje się pełnoprawnym lekarzem (to ukłon w stronę nowopowstałych uczelni medycznych). Ziębiło by mnie to, gdy nie dotyczyłoby to moje zdrowia i życia oraz zdrowia i życia mojej rodziny. Pokaż całość