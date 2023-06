Tusk to już też się wykazywał. Fur Deutshland. Fur das Klima.

Tak samo jak i obecni, w mojej prywatnej ocenie jest do wywalenia na śmietnik historii.



Po za tym pora już najwyższa by wzmocnić pozycję obywateli w procesach decyzyjnych przy podpisywaniu takich paszkwili jak fit for 55 itp.