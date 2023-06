oglądam teraz ten marsz i bardzo dobrze zrobiłem że na to nie poszedłem,miał być marsz zwykłych Polaków a tak jak sie spodziewałem jest to zwykły partyjny zlot PO ,a juz przemówienie Wałęsy to była żenada jakich dawno nie widziałem,no ale tak samo czaskowskiego i innych aparatczyków ,no tragedia co tam sie #!$%@?,szkoda mi tylko tych ludzi co naprawdę poszli tam żeby zaprotestować przeciwko pisdzielcom a zostali wmanewrowani w takie gówno