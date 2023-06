Rosenbergowie, bomba wodorowa, Sugar Ray, Panmundżom Brando,

“Król i ja” i “Buszujący w zbożu” Eisenhower, szczepionka,

Anglia ma nowego Króla, Liberace, Santayana,

Hitler, Józef Stalin, Putin, do widzenia



To nie my wznieciliśmy ogień

On zawsze się palił, od kiedy świat się kręci

Nie wznieciliśmy ognia

Nie, nie zapaliliśmy go, ale próbowaliśmy z nim walczyć