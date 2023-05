Świat zachodu jest w kryzysie, w mniejszym i większym stopniu. U nas tego nie widać, bo nasi politycy nie muszą się przejmować opinią publiczną. Ale w takiej WB i USA jest zupełnie inna kultura polityczna. By wydawać hajs trzeba mieć poparcie społeczne. To społeczeństwo musi popierać wsparcie Ukrainy. A że temat staje się nudny, to to spada. Ofensywa to był powrót zainteresowania tematem. Tacy Amerykanie wycofali się z Afganistanu i Syri w Pokaż całość