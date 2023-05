Dziś wybrukowany do cna, z nielicznymi rabatami w skrzynkach, niezbyt reprezentacyjny Rynek w Raciborzu nie jest czymś, czym chciałoby się chwalić miasto z tak bogatą historią - to jedno z najstarszych miast na obecnych ziemiach polskich, otrzymało prawa miejskie w 1217 r. To ma się zmienić.