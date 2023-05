Dżuma będzie protestować przeciwko cholerze. Lemingi zderzą się z moherami. Co ciekawe jeszcze dwa lata temu Ci sami ludzie walczący teraz o "wolność" chcieli zamykać niezaszczepionych w domach czy obozach i odbierać im podstawowe prawa. Napluć na Was obłudne lemingi to za mało. Zakop.