Rejestracja powinna być nadawana pojazdowi dokładnie jeden raz w momencie wprowadzenia go na polski rynek. Potem jedyne co powinno być trzeba zrobić to zmienić info o aktualnym właścicielu - to powinno być do zrobienia w 15 min przez internet.



Papierowe dowody rejestracyjne do piachu, zmiany blach do piachu. To tylko zbędne koszty i komplikacja. Żaden człowiek nie powinien musieć się udawać co wydziału komunikacji poza sytuacja gdy samodzielnie sprowadzi pojazd z zagranicy,