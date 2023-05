Kiedyś pojechałem rano do Lidla, po pieluchy dla młodego więc czekam aż otworzą- otworzyły się drzwi chorda ludu wpada do sklepu, ja skończyłem palić wchodzę do środka tłum obrabia teki wysoki kosz, wziąłem pieluchy idę do kasy i zagaduje do kasjerki- co to za promocja dziś że tak tam się kotłuje- a kasjerka do mnie- żadna promocja to jest przecenione pieczywo z wczoraj- tak jest codziennie- wywaliłem galy ze zdziwienia.