Lancet: C19 lockdowns nie miały żadnego wpływu na redukcję zgonów

"Fourth, our results suggest that vaccine coverage is linked to fewer COVID-19 deaths, and protective mandates and behaviours were associated with fewer infections."

"Po czwarte, nasze wyniki sugerują, że objęcie szczepieniami wiąże się z mniejszą liczbą zgonów z powodu COVID-19, a nakazy i zachowania ochronne były związane z mniejszą liczbą infekcji."

Czyli szczepienia powodowały zmniejszenie liczby zgonów. No szurki jak żyć z tą wiedzą?