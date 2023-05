Ciekawostką jest że obecnie najbardziej nadreprezentowaną kryminalnie grupą narodowościową są Gruzini.

Ale zobaczycie co się będzie działo jak Ukraińskie chłopaki wrócą z wojny do kobiet - bez języka, ze zniszczonym życiem, z brakiem perspektyw i niczym do stracenia, za to z PTSD, przemyconą bronią i wprawą w jej używaniu.

Wielokrotnie pisałem że po wojnach następuje boom organizacji przestępczych i ruchów radykalnych. Ale jak zwykle czekamy aż dopiero polaka-rodaka kopnie to w dupę, Pokaż całość