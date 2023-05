salon24,rmf,polsatnews zawsze zakop a to nie dlatego ze niusy mi nie pasują tylko dlatego że to sa kupione wykopy,jak będzie przy sponsorowanych niusach pasek dobrze widoczny "że ten wykop jest sponsorowany i kupiony" to wtedy jak najbardziej nie będę miał pretensji,teraz jest to oszukiwanie korzystających z wykopu że niby jakiś wykopek odnalazł tego niusa i go wstawił na stronkę,nie luubie takiego ściemniania