Saga zakupu okrętów podwodnych ciągnie się od 2008 r. Oby tym razem doprowadzono to do końca. Jeśli chodzi o typ, to mamy trzy opcje:

1) U212 z Niemiec - tutaj ogromną zaletą byłaby możliwość leasingu jednej jednostki przed właściwymi dostawami, co znacząco skróci proces wdrażania.

2) Scorpene z Francji - ich atutem są zintegrowane pociski manewrujące SCALP, o zasięgu 1000 km.

3) A26 z Szwecji - najnowsza konstrukcja, ale bez zalet wymienionych Pokaż całość