Drużyna Rol-Polu jest mocno sponsorowana i ma wielkie ambicje na awans, przez co tym bardziej decyzja ZZPN jest zaskakująca. Kilka lat temu pomiędzy meczami tych dwóch drużyn, przy stanie 5:0 dla Dąbrovii, na boisko wszedł nieuprawniony gracz (jego karta należała, do Dąbrovii, ale omyłkowo nie został wpisany na listę przed meczem), wówczas decyzja była jednoznaczna - walkower, mimo, że był to ludzki błąd, wynik na boisku w momencie wejścia na boisko tego gracza był już ustalony to jednak ZZPN nie miał litości, teraz kiedy przed meczem na terenie rywali dochodzi do pobicie, gdzie gospodarze nie reagują i reakcjnie ma żadnej.



O sprawie "tweetował" również K. Stanowski, ale sprawa jest o tyle oburzająca - przemoc na amatorskich boiskach powinna być wyplewiana z całą siłą - że proszę was o nadanie sprawie lekkiej trakcji i wsparcie plusikiem.