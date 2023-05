Samowolka Ryszarda Florka. Miliarder niszczy ogromny park krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy to niemal 54 000 ha, chłop chce wyciąć 23 ha lasu, żeby stworzyć największy ośrodek narciarski w Polsce. Przecież 23 ha lasu to jest nic.



Region wiele by zyskał na utworzeniu tego ośrodka, mniejsze bezrobocie, więcej turystów, więcej knajp, lepsze drogi, ale nie trzeba chłopa udupić.



Zamiast zabrać się za billboardy szpecące Tatry i większość polskich miast, Zamiast ogarnąć ścieki kanalizowane do polskich rzek, to szurstwo zabiera się za Pokaż całość