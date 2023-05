Nie ma znaczenia gdzie i czemu. Albo firma ma ubezpieczenie albo płaci karę w wysokości utylizacji tych śmieci oraz za znieczuszczenie środowiska - 10 x utylizacja danych śmieci. I niech palą ile wlezie i bankrutują. Albo niech inwestują w ubezpieczenia albo systemy by nie dochodziło do pożarów. Gówno mnie obchodzi jak to zrobią ale spalanie tak śmieci to makabra dla okolicy.