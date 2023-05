Owszem, wyzwolili nas od nazizmu. Tylko sami przyczynili się do II WŚ, podczas wyzwalania gwałcili i niszczyli, a po wyzwoleniu od nazizmu sami nas zniewolili. Więc trochę nie ma im za co dziękować. To tak jakby gwałciciel uratował dziecko z rąk mordercy i następnie sam gwałcił to dziecko i więził je w piwnicy. I niby dziecko powinno być wdzięczne takiemu gwałcicielowi?