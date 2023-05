● Gigantyczne kary

● 70 tys. zł



Wybierz jedno xD



Jeszcze bym napomknął, że komplet tarcz i klocków do Porsche przestarzałego celebryty kosztuje ok. 50 tys. zł, nie podniesie się po takim ciosie, w dodatku pewnie za darmo reklamował.

To pokazuje tylko jedno - w Polsce, co by się nie odwaliło, to prawo jest równe dla wszystkich - i szarak i celebryta dostaną np. po 50 k grzywny, szarak będzie się zbierał Pokaż całość