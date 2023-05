"Ekspert zwrócił uwagę, że oba tunele liczą około 40 i 60 metrów długości oraz 6 metrów szerokości. W sumie czyni to prawie 2 kilometry kwadratowe przestrzeni odpornej na eksplozje."



Niestety nie jestem ekspertem, czy ktoś mi to może... nie wiem, narysować? Albo choć wytłumaczyć nowe zasady geometrii, według których wyliczono te 2km? Radziecka nauka co prawda znała takie przypadki, ale kurrrcze, to było budowane już po upadku sojuza.