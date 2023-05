Mam trójkę dzieci i jestem na nie. Po co nam tych extra łącznie 900 zł (3*(800-500)) skoro wydamy więcej miesięcznie przez inflacje, którą to spowoduje. Jak chce się mieć kasę to do pracy, a rządowi wara precz od naszych wypłat. Dlatego dla mnie jedyny słuszny wybór to chwilowo Konfederacja, bo PO i PIS to jeden chvj, a Lewica to najchętniej by każdemu dawała po 5 tyś za dziecko i zrobiła nam tu Pokaż całość