Tak się wszyscy tym ekscytują, a to wygląda jak takie napinanie struny i sprawdzanie kiedy pęknie, a jak pęknie to z Polski zostaną zgliszcza i nikt nic więcej nie przekażę Ukrainie. Bogobojne polaki z powstańczymi zapedami lubią to, zrujnowac kraj, a potem "pamiętać" i poglebiac nienawisc do wszystkich sasiadow, historia lubi się powtarzać.

Rumunia, Czechy, Słowacja dyskretnie, a polska taki szczekający ratlerek bez jakiejkolwiek obrony powietrza Wiadomo, pisowiec ma smarki i ślinę Pokaż całość