Ktoś wziął za to sowite dotacje, a ładowarki nie działają.

Znaleźli jedną ładowarkę z 3 tysięcy (prawie 6 tysięcy punktów ładowania) niesprawną i lobbyści petrochemiczni krzyczą: wracamy do palenia ropy.



Zobaczyli gdzieś w USA kolejkę do superchargerów i wysłannicy Putina/Sauda krzyczą: wracajcie do kupowania naszej ropy, EV działają!!!



Zobaczyli spalony samochód elektryczny, lobbyści krzyczą: te samochody się palą, wracajcie do palenia ropy... a nie.. to jest głupi argument ;-)