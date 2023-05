Mieliśmy już całkiem bezpieczny i przyjazny do życia kraj. Niestety od jakiegoś czasu coraz więcej jest takich akcji. Ciągle się słyszy że kogoś dźgnęli nożem na głównej ulicy, ktoś po pijaku się rozbił samochodem, jakaś matka zmuszała swoje dzieci do prostytucji, ciągle się widzi samochody stojące na cegłach, wycinane są katalizatory, włamania do mieszkań, kradzieże w okolicy, itp.

Wszędzie pełno ludzi mówiących z rosyjskim akcentem.

Jak byśmy się cofnęli w czasie do Pokaż całość