Lek testowano na myszach. Podano go kilka godzin po zatruciu. Człowiek jak przychodzi do szpitala po 24 lub 48 godzinach to marne szanse. Tak czy inaczej przezywało 50% myszy. Więc nie jest to antidotum niestety. to nie taka prosta sprawa. Grzyb jest był i będzie toksyczny.