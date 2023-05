Sam pracuję w handlu i przy sprzedaży na Allegro. Doskonale wiem jacy roszczeniowi są kupujący i z byle powodu mają wielki problem...

Ale gość za to ma podejście jakby klient był złem koniecznym. No kariery w handlu to on nie zrobi... Wiadomo, że nie można dać sobie wejść klientom na głowę, ale klient nasz pan i czasem trzeba być miłym xD

W ogóle widzę, że najczęstszy zarzut to słabe pakowanie. Wątpię, że Pokaż całość