Wykopki Bracia i Siostry proszę Was o wyjaśnienie mi tej sytuacji. Niemcy narzucają politykę klimatyczną i większe podatki w celu walki ze zmianami klimatycznymi, te same Niemcy walczą z ludźmi walczącymi z tym aby nie zanieczyszczać środowiska aby nie było zmian klimatycznych.... polityka niemiec to zawsze chyba tylko nazywanie ludobójstwa czystką, nazywanie Niemców gdy mordowali nazistami (lub krzyżakami, lub prusakami) a nie Niemcami oraz nazywanie wszystkiego inaczej niż faktycznie ma coś mieć Pokaż całość