Polska 40 lat temu to była taka dzisiejsza Białoruś - opozycję bito i więziono, nie było wolności słowa. I wiecie co? Żaden z oprawców nie poniósł za to kary! Dlatego uważam, że nawet jeśli na Białoruś wróci demokracja to nikomu, kto obecnie prześladuje opozycję, nie spadnie włos z głowy.