Dobrze ktoś skomentował na Youtube, że problem w Polsce jest dlatego, bo nie da się normalnie auta wyrejestrować. Więc jak chcesz trzymać to albo płacisz jakbyś normalnie używał albo właśnie kombinujesz. Co nie zmienia faktu, że to trzeba mieć łeb by wykombinować, że zamiast za przegląd to zapłacę januszowi co ma muzeum.