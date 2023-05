Pokaż całość

Może po kolei. Niejeden czytelnik zadał mi to samo pytanie, które ja sam zadawałem przez wiele lat (i nadal zadaję do pewnego stopnia): dlaczego? Dlaczego ktokolwiek miałby być zdecydowany zniszczyć cudownie zaawansowane i stabilne społeczeństwo imigracją z Trzeciego Świata? Cóż, wydaje się, że Rockefeller i spółka zdali sobie sprawę dawno temu, że dążenie do "jednego rządu światowego" jest niczym więcej niż zdrową zasadą ekonomiczną