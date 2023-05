Zrepolonizować Kołdziejczaka!

Co to jest, by sypiać piach w tryby dobrze działającego rzadu. Działania Agrounii, to woda na młyn odwetowców z Berlina. Prezes dba o rolników jak ojciec najlepszy.

I może europosłopwie PiS oraz SP głosowali za zniesieniem ceł na ukraińskie produkty, ale to przez pomyłkę - więc się nie liczy.