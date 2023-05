Bo sztuczna inteligencja to żadna inteligencja, a taka wielka mechaniczna papuga co powtarza w pewien sposób przemielony to czym została nakarmiona.



Gdyby źródłami chatGPT były nazistowskie gazety i przemówienia Hitlera to twierdziłby że jedynym słusznym ustrojem jest narodowy socjalizm, Polacy to podludzie którzy nadają się najwyżej uprawy kartofli itd.