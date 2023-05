Pora na sequel historii, w której pozwałem adwokata za popełnione przez niego zaniedbanie adwokackie i sprawę wygrałem w Sądzie cywilnym ( https://wykop.pl/link/6687457/pieklo-zamarzlo-pozwalem-adwokata-i-wygralem ). Oczywiście adwokat do dzisiaj nie spłacił długu nawet w części. Co więcej, narobił sobie długów u Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, których również nie spłaca.

Adwokat nie odwołał się od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego z marca 2022 roku, którym uznano go za za winnego popełnienia zarzucanego mu deliktu dyscyplinarnego. Sprawa dyscyplinarna zakończyła się zatem niemal rok po sprawie cywilnej. Powinna to być lekcja dla poszkodowanych przez zaniedbania adwokatów lub radców prawnych, żeby nie czekali z pozwami do zakończenia spraw dyscyplinarnych.