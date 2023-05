Na przyszłość nauczy się szanować pieniędzy.

Jak ktoś ma dużą ilość gotówki, to ją szanuje i pilnuje.

Widocznie należy do tych co 30.000zł to nosi w tylnej kieszeni spodni

2) Dlaczego przewłaszenie mienia?

Czy przepisy precyzują jak szybko mam oddać zgubę? => to nie jest tak, że jak coś znajdę to mam obowiązek wziąźć taksówkę i szybko jechac na policję. Powoli, to nie piekarnia