5 sekund to 0.2km. To nie jest odległość z której można nie zauważyć motocyklisty, albo powiedzieć, że był kropką na horyzoncie. To jest już odległość, przy której należy się poważnie zastanowić, czy da się bezpiecznie podjąć manewr. Tu kierowca albo powie że go nie widział (błąd, bo to świadczy że nie obserwował dostatecznie drogi), albo że liczył że zdąży (choć według filmu, moment manewru jest taki, że jakby motocyklista jechał przepisowo, i Pokaż całość