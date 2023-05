A może było tak:

-halo, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu słucham

-halo Heniu słuchaj jest sprawa

-no cześć, co tam przyjedziesz mi w końcu tą kostkę zrobić

-kurrrr, Heniu przyjadę tylko pomóż bo tam gdzieśmy kostkę kładli na starówce chcą diabelskie koło postawić, przecież to ciężkie jak ch.. powygina się ta kostka bo tam chłopaki ledwo co kamienia sypnęli cienko.

-a co ja mam do tego? To Zarząd Dróg decyduję ja Pokaż całość