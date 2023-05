o dajcie spokój, to zwykły incydent, to się mogło zdarzyć w każdym kraju, ukraińcy walczą za całą galaktykę a może nawet i gromadę galaktyk - żełeński, aby, dej, dej dej, dej, dej. Socjal mają w Polsce, mają za co żyć, wystarczy trochę pojeździć np: A4 w stronę Krakowa i od Krakowa dalej, jakimi furami jeżdżą, do tego dużo eskorty Krajowej Administracji Skarbowej - tirów UA - nie wiem po co, nie wiem Pokaż całość