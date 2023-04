Prawica jak zwykle ma ból dupy o to że nauka nie pokrywa się z ich światopoglądem.



Kiedyś była to "żydowska fizyka", teraz to "genderyzm".



Sprawa jest bardzo prosta: w różnych kulturach role płciowe są różne i badanie tych różnic to właśnie "gender studies". Wiem, bardzo trudne do zrozumienia.