Przyznam że nie do końca rozumiem o co chodzi w Fitfor55. O dobro ludzkości i dostęp do wody? Przez kilkaset lat europejczycy gnębili pół świata kolonializmem a teraz nagle tacy wrażliwi się zrobili? Czy to naprawdę jest problem Europy ze na pustyni w Afryce Nie ma wody?

Jedyne co mi przychodzi do głowy to że ten program ma być programem globalnym, ograniczenie konsumpcji w państwach bogatych spowoduje mniejszy popyt w państwach biednych. Pokaż całość