Jedna z firm, która ściągała produkty rolne z Ukrainy, należy do działacza PiS z koneksjami w rządzie. Sprowadził on w ubiegłym roku ponad 500 ton ukraińskiego rzepaku. Do dziś nie zapłacił Ukraińcom ponad 1 mln zł. W podobny sposób oszukał co najmniej 30 polskich rolników.