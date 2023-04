Lewaki nie widzą jednego. Jak jedziesz do dużego miasta w tych mitycznych "krajach zachodu" to jedziesz bezkolizyjnie nawet przez centra tunelami i wiaduktami, które mają bezkolizyjne połączenia z szerokimi 3-4 pasmowymi obwodnicami. Jak z tych szerokich dróg zjedziesz to faktycznie masz wąskie ulice i mało miejsc na poziomie 0, ale za to dziesiątki lub setki parkingów podziemnych i piętrowych na każdym kroku, w tym pod każdą większą atrakcją turystyczną i generatorem ruchu. Pokaż całość