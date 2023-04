Wiecie, co mnie najbardziej zaskakuje w tej sprawie?



Brak instynktu samozachowawczego u urzędników.



Przecież, gdyby ci ludzie z tej spółeczki siedzieli sobie gdzieś cicho pod kamieniem, to pies z kulawą nogą by nie zwrócił na nich uwagi, i mogliby spokojnie i bezpiecznie ciągnąć z niej kasę przez lata.



Wyobraź sobie: jesteś sobie urzędnikiem, zasiadającym w lipnym zarządzie w spółce-widmo, służącej do przewalania pieniędzy. W twoim najlepszym interesie jest, żeby siedzieć cicho, i Pokaż całość