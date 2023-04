Jestem konserwatystą. Ale takim zdrowym, jak to za prezydenta Regana bywało. Tucker zasłużył na to. Odklejał się od rzeczywistości zupełnie. Serce boli jak z lewej i prawej strony sceny politycznej do głosy dochodzą skrajne poglądu. Ja się nie zgadzam na to, ze MUSZE być "lewacką onucą" lub "prawakiem faszystą". Ja mam inne spojrzenie na świat i żadne socojotechniki i szczucie tego nie zmieni. Jest jeszcze spora grupa ludzi na świecie, która nie Pokaż całość