Przede wszystkim, to kary za zanieszyszczanie w ten sposob rzek (i wod gruntowych) powinny zostac zwiekszone tak ze 100x by firma miala do wyboru, albo spuszczac scieki do rzeki, albo pojsc z torbami. To samo tyczy sie nielegalnego wwozenia smieci na terytorium RP.

No ale u nas firma taka dostana kare 10tys i sprawa zalatwiona, a jak prezes ma znajomosci w partii rzadzacej, to sie sprawe zamiecie pod dywan.