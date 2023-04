I bardzo dobrze mówią. Mam nadzieję, że za każdym razem gdy Zachód zaczyna coś przebąkiwać o "pokoju" nasz MSZ wykonuje szybki telefon do Zeleńskiego z przypomnieniem, żeby nie słuchał frajerów, a sprzętu dostanie tyle ile zapragnie. Skopanie ruskiej hydry tak by przez następne ćwierć wieku nawet łba nie podniosła to cel, na który nie może brakować pieniędzy.