Powinni zacząć wycofywać przywileje emerytalne w służbach mundurowych, przecież to jest k... jakieś chore!!

Chłopy po 47 lat i zastanawiają się co teraz robić, gdzie się zatrudnić (biorąc już niemałą emeryturę)

Reszta takich np. policjantów narzeka w tym czasie, że ma mnóstwo papierkowej roboty, która nie pozwala im normalnie prowadzić spraw.

Zamiast wsadzać ich za biurko, to wypuszczają młodych emerytów, wypłacając im z naszych portfeli pokaźne kwoty, a ci idą do następnej Pokaż całość