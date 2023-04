Gdzie byłeś trzy lata temu, gdy to się działo? Zostań tam Andryij lepiej tam na Ukrainie, większy pożytek będzie niż w Polsce.

Duda to bez wątpienia najgorszy prezydent Polski. Gorszy od Wałęsy, Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego i Komorowskiego. Gdy Polacy szukali oparcia to go nie było. Podczas pandemii siedział w swym pałacu z czarną maską na twarzy, nie był żadnym oparciem narodu w trudnych chwilach. Gdzi ebyl jak zamykano wszytsko, gdzie był jak bito Pokaż całość