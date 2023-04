To, że ruskich z igrzysk wiele państw chce wykluczyć to rozumiem - ich sportowcy, społeczeństwo często aktywnie popierają "specjalną operację". Ale Białoruś? Udział Białorusi w tej wojnie sprowadza się najwyżej do zaplecza logistycznego i propagandowego i to też dość skromnego w porównaniu do tego co robią ruscy.