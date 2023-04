Unia Europejska stała się zwykłym narzędziem do dojenia pieniędzy przez elity. Wojna to ujawniła dokładnie. Timmermans sam osobiście się cieszył że w końcu za transformację energetyczną zapłaci zwykły obywatel. pis was tak nie wyru$ał jak was ta unia wyru$a. Własciwie to już się dzieje XD