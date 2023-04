Ruska mniejszość na Łotwie to ciężka patologia - często bezpaństwowcy i jeśli wyrwą sie do UE to wpadają w bezdomność i jest ciężki problem co z nimi robić. W tym celu wielu wolontariuszy jest celowo z językiem rosyjskim. Obok Polaków to jedna z największych grup bezdomnych w Europie i od 2-3 lat odsyła się ich przez zachęty finansowe i bilet, pomoc w administracyjnych sprawach, czasem wręcz organizacje autokarów całych.



